Schweden in Brüssel getötet: Qualifikationsspiel abgebrochen

Brüssel (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Schweden in Brüssel ist das Qualifikationsspiel zur Fußball-Europameisterschaft zwischen Belgien und Schweden abgebrochen worden. Das teilten die beiden beteiligten Fußball-Verbände auf X, vormals Twitter, mit.

Die Zuschauer im Stadion wurden aufgefordert, auf ihren Plätzen zu bleiben. «Die belgische Polizei möchte, dass schwedische Fans aus Sicherheitsgründen in der Arena bleiben», schrieb der Verband.

Die Europäische Fußball-Union bestätigte den Abbruch des Spiels kurze Zeit später offiziell. Nach einem mutmaßlichen Terroranschlag am Abend in Brüssel sei nach Rücksprache mit beiden Mannschaften und den örtlichen Polizeibehörden entschieden worden, die Partie abzubrechen, teilte der Kontinentalverband mit. Weitere Mitteilungen würden zu gegebener Zeit erfolgen.

Zuvor hatte am Abend ein bislang unbekannter Täter in Brüssel zwei Menschen erschossen. Der belgische Premierminister Alexander De Croo bestätigte, dass es sich um Schweden handelt. «Unsere Gedanken sind bei allen Angehörigen der Betroffenen in Brüssel», schrieb der schwedische Verband. Ob es sich bei den Toten um Fußball-Anhänger gehandelt hat, war zunächst unklar. «Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen», schrieb auch der belgische Fußball-Verband.