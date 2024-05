Tor-Festival bei WM: DEB-Team besiegt Frankreich 6:3

Ostrava (dpa) - Mit der nächsten Tor-Gala hat sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Tschechien für das Viertelfinale eingestimmt. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang in Ostrava Frankreich mit 6:3 (1:1, 3:2, 2:0). «Die erste Etappe haben wir geschafft. Jetzt geht die nächste Etappe los», sagte Kreis.

Wer am Donnerstag im Viertelfinale auf den Vizeweltmeister wartet, wird erst nach den abschließenden Gruppenspielen am Dienstagabend ermittelt. Kanada, Gastgeber Tschechien oder die Schweiz aus der Gruppe A sind die möglichen Gegner. «Ich empfand es als wichtig, dass es heute über den Kampf ging. Wir können davon ausgehen, dass es am Donnerstag auch so wird», sagte NHL-Profi Nico Sturm. «Es war gut als Vorbereitung.»