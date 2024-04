Torhüterin Abstreiter trägt deutsche WM-Hoffnungen

Utica (dpa) - Sandra Abstreiter ist Pionierin im Eishockey. Als erste und einzige Deutsche spielt sie in der im Januar gestarteten Frauen-Profiliga (PHWL) in Nordamerika.

«Es ist ein cooles Gefühl, mit dabei zu sein. Dass ich Deutschland repräsentieren kann, ist toll», sagte die im bayerischen Freising geborene Torfrau im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Die Keeperin ist damit auch die große Hoffnungsträgerin der Nationalmannschaft, die am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ/MagentaSport) zum Auftakt der Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Utica auf Dänemark trifft. «Unser Mindestziel ist das Viertelfinale», erklärte die 25-Jährige, die für Ottawa spielt. Schweden, China und Japan sind die weiteren Vorrundengegner.

Weltmeisterschaft in Kanada

Mit viel Spielpraxis ist Abstreiter nicht in die USA gereist. Auf drei Einsätze kam sie bislang in der PWHL. Eine Verletzung stoppte sie zu Beginn, dazu hat sie in der kanadischen Nationaltorhüterin Emerance Maschmeyer große Konkurrenz. Allein das Training mit den Top-Spielerinnen bringe sie auf «anderes Niveau», sagte sie und kann auch als Ersatz-Torfrau einiges für sich gewinnen. «Es klingt vielleicht doof: Selbst von der Bank aus kann ich viel lernen.»