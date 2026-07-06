Tour: Wie Waldbrände und Hitze Fahrer und Fans belasten

Les Angles (dpa) - Bei der ersten Pyrenäen-Etappe der Tour de France sollen die Fans in Frankreich wegen der heftigen Walbrände zu Hause bleiben. In den kommenden Tagen könnte die extreme Hitze im Süden des Landes zu weiteren Einschränkungen führen. «Außergewöhnlicher Brand, außergewöhnliche Maßnahme bei der Tour», sagte Tour-Chef Christian Prudhomme.

Warum sind besondere Schritte bei der dritten Etappe nötig?

Im Departement Pyrénées-Orientales gibt es einen großen Waldbrand etwa 70 Kilometer von Les Angles entfernt, wo gegen 17.00 Uhr die Ankunft der dritten Etappe der Tour erwartet wird. Fast 1.500 Hektar wurden bereits von dem Feuer erfasst, das in einem schwer zugänglichen Gebirgsmassiv ausgebrochen ist. Der Wind schürt die Flammen, das Feuer wird zudem durch trockenes und heißes Wetter begünstigt. Präfekt Pierre Regnault de la Mothe erklärte Medienberichten zufolge, der Brand erfordere «einen massiven Einsatz der Mittel zur Waldbrandbekämpfung unserer Feuerwehr, aber auch der inneren Sicherheitskräfte und aller staatlichen Stellen».

Deswegen sollen die Fans der Strecke fernbleiben. Er danke den Menschen «im Voraus für ihr Verständnis und ihre Nachsicht», sagte Prudhomme.

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Welche Rolle spielt die Hitze?

In Frankreich gibt es zudem wieder eine extreme Hitzewelle. Auf der Etappe nach Foix am Dienstag könnte es Temperaturen von mehr als 40 Grad geben. «Das ist ein Thema, das uns große Sorgen bereitet», sagte Thierry Gouvenou, der technische Leiter der Tour, der Zeitung «L'Équipe» in der vergangenen Woche. «Es ist nicht das erste Jahr, in dem wir damit konfrontiert sind, aber dieses Mal ist es noch dringlicher, da wir bereits zwei schwierige Phasen hinter uns haben.»

Schon im Juni gab es im Land eine außergewöhnliche Hitzewelle mit den höchsten landesweiten Temperaturen seit Start der Wetteraufzeichnungen 1947. Rund 2.000 Menschen kamen nach vorläufigen Berechnungen ums Leben.

Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez wandte sich an die Präfekten der Departements an der Strecke. In Ausnahmefällen und in Absprache mit dem Veranstalter seien auch Absagen möglich.

Was sagen die Fahrer zur Hitze?

Bei den Profis halten sich die Sorgen wegen der Temperaturen in Grenzen. «Das gesamte Team war in der Sierra zum Höhentraining, da war es schon extrem heiß. Jetzt gab es in ganz Europa extrem hohe Temperaturen, daher denke ich, dass alle auf die Hitze vorbereitet sein werden», sagte der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz. Die Teams hätten «eine Strategie zur Kühlung - Eis und Wasser. Ich denke, wir sind vorbereitet.» Schon am Sonntag gab es Bilder, wie sich Fahrer Eiswürfel in die Trikots steckten. Direkt nach der Zieleinfahrt bekommen sie Kühlwesten und Eisbäder.

Foto: Thibault Camus/AP/dpa Die Fahrer müssen auf ausreichend Abkühlung achten.

Tour-Chef Christian Prudhomme verwies in der «L'Équipe» auf Maßnahmen wie großzügigere Verpflegungsstationen, längere Ausscheidungs-Fristen und ein zusätzliches Kühlmotorrad.

Worauf müssen die Fans achten?

Für die Zuschauer an der Strecke können die Temperaturen zur Gefahr werden, insbesondere für ältere Menschen und Kinder. «Man sollte etwas auf dem Kopf tragen und Wasser dabei haben», riet Prudhomme beim Sender Franceinfo. Die Karawane der Tour verteile Sonnenhüte und Mützen sowie alkoholfreie Getränke.

Foto: Thibault Camus/AP/dpa Für die Fans kann die extreme Hitze zur Gefahr werden.

Hat sich die Situation verschlechtert?

Dass die Tour im Zuge der Klimakrise gefährlicher wird, belegt eine im Februar im Fachjournal «Scientific Reports» veröffentlichte Studie, die das französische Forschungsinstitut für nachhaltige Entwicklung in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen durchführte.