Trainer Rose verlängert bei RB Leipzig nur um ein Jahr

«Wir haben in den letzten knapp zwei Jahren gemeinsam viele Erfolge feiern können, Titel geholt und uns jeweils für die Champions League qualifiziert. Daran hat Marco einen entscheidenden Anteil und wir möchten mit ihm auch in Zukunft unsere ehrgeizigen Ziele angehen», sagte RB-Geschäftsführer Johann Plenge.

Der Trainer von RB Leipzig will in der Sommerpause die Zukunft klären. Sein Vertrag läuft bis 2025.

Sportdirektor Rouven Schröder, der in Kürze mit Marcel Schäfer als Sportvorstand einen neuen Vorgesetzten bekommen soll, war inmitten der Saisonplanungen erleichtert: «Zu diesem Zeitpunkt Klarheit in der Trainerfrage zu haben, hilft uns auch im Hinblick auf andere, wichtige Personalien.»

Der 47 Jahre alte Rose war vor Wochen mit der AC Mailand in Verbindung gebracht worden. Kommentieren wollte er es nicht. Doch er fühle sich «sehr wohl und, wenn es die andere Seite will, bin ich gern noch nächstes Jahr hier». Der gebürtige Leipziger forderte zugleich Klarheit bei den Personalplanungen. Einen erneuten XXL-Umbruch wie vor der abgelaufenen Saison mit vier Leistungsträgern wollte er unbedingt vermeiden. Für das, was Leipzig nun noch fehle, «brauchst du Kontinuität», sagte Rose vor einigen Wochen. Rose kam im September 2022 als Nachfolger von Domenico Tedesco nach Leipzig und gewann in seiner ersten Saison den DFB-Pokal.