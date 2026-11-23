Berlin (dpa) - Den Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin ist ein echter Transfercoup gelungen. Der Bundesligist verpflichtet Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger und holt damit eine der prominentesten deutschen Spielerinnen nach Köpenick. Die 36-Jährige kommt vom US-Club Gotham FC und trägt ab Januar 2027 das Trikot der Berlinerinnen.

Berger, die zu Beginn ihrer Karriere auch länger für Turbine Potsdam spielte, bringt reichlich internationale Erfahrung mit. Die gebürtige Göppingerin spielte von 2019 bis 2024 für den englischen Spitzenclub FC Chelsea und gewann dort unter anderem vier Meisterschaften. Anschließend zog es sie in die USA, wo sie mit Gotham 2025 den Titel in der Profiliga NWSL holte. 2024 und 2025 war Berger Deutschlands «Fußballerin des Jahres».

Berger über Union: Weg ist «bemerkenswert»

«Der Weg, den der Verein in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, ist bemerkenswert. Ich möchte mit meiner Erfahrung dazu beitragen, die ambitionierte Mannschaft weiter voranzubringen. Nach so vielen Jahren im Ausland freue ich mich sehr auf die Rückkehr in die Bundesliga», sagte Berger.

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Für die Unionerinnen ist die Verpflichtung ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Frauenfußball-Abteilung. 2025 gelang der Auswahl von Marie-Louise Eta erstmals der Aufstieg in die Bundesliga. Aktuell stecken die Berlinerinnen in einer kleinen sportlichen Krise und liegen nur auf Platz elf.

Berger eine feste Größe im DFB-Team

Auch in der deutschen Nationalmannschaft gehört Berger zu den Leistungsträgerinnen. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris avancierte sie mit ihren Paraden zur Heldin und hatte großen Anteil am Gewinn der Bronzemedaille. Bei der Europameisterschaft 2025 stand sie ebenfalls zwischen den Pfosten.