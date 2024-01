Traum und Vision: Handballer fiebern Heim-EM entgegen

Schon vor dem ersten Anpfiff verspüren seine Schützlinge, von denen jeder im Falle des Titelgewinns eine Prämie von 30.000 Euro erhält, eine Gänsehaut bei dem Gedanken an die vollen Arenen und ein Millionenpublikum vor den TV-Geräten. «Es kribbelt schon ordentlich. Ich freue mich am meisten auf die Kulissen. Das wird unfassbar laut in den Hallen und ein einzigartiges Erlebnis, wenn man vor so vielen Menschen spielen darf», sagte Rückraumspieler Julian Köster und erinnerte an die WM vor vier Jahren: «Da ist teilweise das Hallendach weggeflogen, weil so viel Stimmung war. Ich hoffe, dass wir so etwas auch erleben können.»