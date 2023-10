Triathletinnen auf Hawaii unter sich

«Ich bin fest davon überzeugt, dass wir zusammen in einem Rennen starten sollten am gleichen Tag so bald wie möglich! Bis dahin, Frauen: Zeigt der Welt eure Stärke», schrieb der deutsche Vizeweltmeister von Nizza, Patrick Lange, vor der Premiere der ersten reinen Ironman-Frauen-WM am Samstag (06.25 Uhr MESZ/sportschau.de). Im kommenden Jahr starten die Frauen in Nizza, die Männer dürfen dann wieder auf Big Island ran.