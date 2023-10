Trio um Deutschland präsentiert WM-Bewerbung für 2027

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Bundeskanzler Olaf Scholz, der am Dienstag die DFB-Frauen in Frankfurt besucht hatte, zeigte sich bereits als Unterstützer der Idee. «Für uns wäre es eine große Sache, wenn diese WM auch bei uns stattfinden würde», sagte der SPD-Politiker bei seinem Besuch. Die Spiele sollen in einer kompakten Region ausgetragen werden, weshalb für Deutschland ausschließlich Orte in Nordrhein-Westfalen vertreten sind. Eingeplant sind Dortmund, Köln, Düsseldorf und Gelsenkirchen - das sind genau die gleichen Spielorte, mit denen Nordrhein-Westfalen auch bei der EM der Männer 2024 dabei ist.