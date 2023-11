Trotz Remis: Serbien holt Ticket im Fernduell mit Montenegro

Werder Bremens Milos Veljkovic (16. Minute) hatte Serbien in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit drehten Geogi Rusew (59.) und Kiril Despodow (69.) die Partie zunächst zugunsten des Tabellenletzten, ehe Srdjan Babic den Gastgebern mit seinem Treffer in der 82. Minute einen Punkt rettete. Für Serbien ist es die erste EM-Teilnahme als eigenständiges Land.

In Budapest war Dominik Szoboszlai der Gewinner des Spiels. Mit einem Doppelpack in der 66. und 68. Minute sicherte der frühere Leipziger den bereits zuvor für die EM qualifizierten Ungarn einen schmeichelhaften Erfolg, nachdem Slobodan Rubezic (36.) die Gäste in Front gebracht hatte. Adam Nagy (90.+3) erzielte in der Nachspielzeit den dritten ungarischen Treffer. Mit einem Sieg bei gleichzeitiger Niederlage Serbiens hätte sich Montenegro das EM-Ticket gesichert.