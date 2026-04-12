Trump kündigt Kampf vor Weißem Haus zu seinem Geburtstag an

Miami (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat Käfigkämpfe auf dem Gelände des Weißen Hauses zu seinem 80. Geburtstag angekündigt. Über seinen Account auf seinem Netzwerk «Truth Social» postete er eine Ankündigung für ein Event am 14. Juni unter dem Titel «UFC Freedom 250». An dem Tag wird Trump 80 Jahre alt. In diesem Jahr jährt sich die Unabhängigkeit der USA zum 250. Mal.

Trump bei UFC-Show in Miami zu Gast

Passend zu den Plänen war Trump am Samstagabend (Ortszeit) mit einigen Begleitern wie seinen Töchtern Ivanka und Tiffany sowie Außenminister Marco Rubio bei der aktuellen Veranstaltung der Ultimate Fighting Championship (UFC) in Miami zugegen.

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Trump lief zusammen mit UFC-Präsident Dana White ein, auch die Kampfsport-Organisation postete mehrere Ankündigungen für das Event im Juni, so stehen etwa schon die Hauptkämpfe sowie ein Rahmenprogramm mit Live-Musik statt.

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Die UFC ist die größte Profi-Liga für Mixed Martial Arts (MMA), ein vor allem in den USA beliebter Kampfsport, der verschiedene Disziplinen miteinander vereint. Kämpfer nutzen bei ihren Duellen in käfigartigen Kampfflächen unter anderem Elemente und Techniken aus dem Boxen, Kickboxen und Ringen. Anders als etwa beim Wrestling sind die Kämpfe nicht gestellt. Trump gilt als Fan des Kampfsport-Spektakels.

Event wird nicht am Unabhängigkeitstag stattfinden

Bereits im vorigen Jahr hatte Trump angekündigt, er werde anlässlich des 250. Unabhängigkeitstages der USA einen Kampf der UFC mit bis zu 25.000 Zuschauern auf dem Gelände des Weißen Hauses organisieren. Das wird nun aber nicht am Unabhängigkeitstag am 4. Juli selbst stattfinden.