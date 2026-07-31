Fußball

Trump: Nicht mit Infantino über Investorenpläne gesprochen

Der Wirbel um die jüngsten Pläne der FIFA wird immer größer. Nun wird auch der US-Präsident dazu befragt.

US-Präsident Trump hat nach eigenen Worten nicht mit FIFA-Chef Infantino über die Investorenpläne gesprochen. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
US-Präsident Trump hat nach eigenen Worten nicht mit FIFA-Chef Infantino über die Investorenpläne gesprochen.

Camp David (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten nicht mit FIFA-Chef Gianni Infantino über die Investorenpläne des Fußball-Weltverbandes gesprochen. Das sagte Trump auf eine entsprechende Journalistenfrage während einer Sitzung seines Kabinetts in Camp David. Weiter äußerte er sich nicht dazu.

Die FIFA hatte die Pläne in dieser Woche vorgestellt, seitdem formiert sich heftiger Widerstand dagegen. So hat die Europäische Fußball-Union mit einem Boykott von FIFA-Wettbewerben durch ihre 55 Mitgliedsverbände gedroht. Auch der für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik zuständige Kontinentalverband Concacaf und der asiatische Dachverband AFC sind auf Distanz gegangen. Ein hochrangiger Berater von Infantino ist zurückgetreten, der FIFA-Betriebsdirektor erklärte, es handele sich um das Projekt einer Person.

Verbindungen in die USA bei Investoreneinstieg

Die FIFA hatte mitgeteilt, mit dem potenziellen Verkauf eines Teils ihrer kommerziellen Rechte etwa an der Weltmeisterschaft eine Milliardensumme einspielen zu wollen. Nach Angaben der britischen Zeitung «Times» führe Technologieinvestor Joshua Kushner, dessen Bruder Jared mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet ist, Gespräche darüber, den Einstieg über seinen Fonds Thrive Eternal anzuführen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Ein FIFA-Sprecher bestätigte, dass erwartet wird, dass Thrive die Führung der geplanten Investorengruppe übernehmen werde. Die FIFA arbeitet nach Angaben des Sprechers bei ihren Plänen mit der Investmentbank JPMorgan zusammen. Ob es für die Pläne derzeit noch eine Mehrheit unter den weltweit 211 Mitgliedsverbänden der FIFA geben würde, ist offen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
FIFA-Krise: Hochrangiger Infantino-Berater tritt zurück
Fußball

FIFA-Krise: Hochrangiger Infantino-Berater tritt zurück

Sein Investorenplan fliegt Gianni Infantino innerhalb kürzester Zeit um die Ohren. Jetzt tritt auch ein Berater aus dem inneren FIFA-Kreis aus Protest zurück - und wählt dabei drastische Worte.

31.07.2026

Fußball

FIFA-Krise: Hochrangiger Infantino-Berater tritt zurück

31.07.2026

FIFA-Chef Infantino plant Investoren-Deal für WM-Rechte
Fußball

FIFA-Chef Infantino plant Investoren-Deal für WM-Rechte

Milliarden-Deal für die FIFA? Gianni Infantino will Investoren für die Rechte auch an WM-Turnieren ins Spiel bringen. Das ruft sofort Kritiker auf den Plan. Was hinter dem Deal steckt.

28.07.2026

Infantino strebt Wiederwahl als FIFA-Präsident an
Fußball

Infantino strebt Wiederwahl als FIFA-Präsident an

Gianni Infantino will die FIFA weiter als Präsident anführen. Beim Kongress kündigt er seine erneute Kandidatur an.

30.04.2026

Geheime Treffen

Verfahren gegen FIFA-Präsident Infantino eingestellt

Gianni Infantino spricht von einem «klaren Sieg». In der Schweiz wird ein Verfahren gegen den mächtigen FIFA-Boss eingestellt. Es ging unter anderem um Anstiftung zum Amtsmissbrauch.

26.10.2023