Nations League

Tuchel sieht bei Sieg in Spanien Englands «beste Leistung»

England hat Welt- und Europameister Spanien nach 43 Spielen wieder eine Niederlage zugefügt. Das 3:2 in Madrid war für Thomas Tuchel ein Statement-Sieg – den sein Team diesmal über die Zeit brachte.

Thomas Tuchel opferte in der Schlussphase auch Jude Bellingham, um die Defensive zu stärken. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa
Thomas Tuchel opferte in der Schlussphase auch Jude Bellingham, um die Defensive zu stärken.

Berlin (dpa) - Diesmal konnte Thomas Tuchel über die nervenaufreibende Schlussphase scherzen: «Die letzten 30 Minuten fühlten sich wie drei Stunden an», sagte der Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft nach dem spektakulären 3:2 (1:0)-Statement-Sieg bei Welt- und Europameister Spanien. 

Tuchel sah eine «rundum gelungene Leistung», wie er sagte – «und die bislang beste», seit er im März 2025 die englische Nationalmannschaft übernommen hat. Dabei hatte England etwa erst Anfang Oktober mit 7:0 in Kroatien gewonnen. 

Doch Spanien hatte 43 Spiele in Serie nicht verloren, die letzte Niederlage gab es im März 2024 (0:1 gegen Kolumbien), und in der Zeit auch England zwei empfindliche Niederlagen beigebracht, allen voran im EM-Finale 2024.

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Tuchel: «Der Elfmeter und die Rote Karte änderten alles»

Mittelfeldspieler Declan Rice sagte nun nach dem Ende der spanischen Serie: «Wir wussten, dass wir sie heute Abend schlagen würden.» In Madrid spielten die «Three Lions» von Beginn an selbstbewusst, setzten Spanien tief in deren eigener Hälfte ständig unter Druck und hatten die klar besseren Chancen.

Durch Treffer von Harry Kane, Ezri Konsa und Ben White führte England nach einer Stunde mit 3:0 und hatte laut Tuchel alles im Griff. «Der Elfmeter und die Rote Karte änderten alles», sagte der 53-Jährige über die Aktion, die das Spiel kippen ließ.

Nach einem Ballverlust von Jarell Quansah stoppte Elliot Anderson Lamine Yamal per Notbremse im eigenen Strafraum. Anderson sah die Rote Karte, Mikel Oyarzabal verwandelte den fälligen Foulelfmeter. Fortan drückte nur noch Spanien, angeführt vom eingewechselten Spielmacher Pedri und dem nun angestachelten Yamal, der auch den Anschlusstreffer von Nico Williams vorbereitete.

Kane und Bellingham für die Defensive geopfert - diesmal geht's gut

Tuchel opferte in der Schlussviertelstunde sogar seine beiden Starspieler Kane und Jude Bellingham, um die Defensive zu stärken. Ähnlich wie im Sommer im WM-Halbfinale, als England nach einer Führung nur noch verteidigt, Tuchel dabei zusätzliche Abwehrspieler eingewechselt und das Team schließlich 1:2 verloren hatte. Eine Niederlage, für die Tuchel in England scharf kritisiert wurde - und die auch in Madrid natürlich Thema war. Doch diesmal überstand das Team die Schlussphase – dank einiger geblockter Schüsse und starker Paraden von Torhüter James Trafford.

Damit revanchierte sich England auch für die 2:3-Heimniederlage zum Auftakt der Nations League gegen Spanien und geht nun als Gruppensieger ins Viertelfinale.

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