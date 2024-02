Tuchel sieht Sané in «schwieriger Situation» und rühmt Kane

München (dpa) - Trainer Thomas Tuchel sieht Fußball-Nationalspieler Leroy Sané beim FC Bayern München in einer «schwierigen Situation». Beim 2:1 im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig hatte der 28 Jahre alte Flügelstürmer wieder zahlreiche unglückliche Aktionen in der Offensive.

Nach 65 Minuten wurde Sané ausgewechselt, was laut Tuchel aber auch auf körperliche Probleme zurückzuführen war: «Er hat ein Wellental mit Schmerzen. Er ist extrem hart im Nehmen. Er beißt auf die Zähne, ist aber nicht ganz frei, wie er sich bewegt.» Zum Verlust der Weltklasse-Form der ersten Saisonphase kommen bei Sané schon länger Probleme mit der Patellasehne am Knie. In der Bundesliga traf der Offensivspieler zuletzt beim 8:0 gegen Darmstadt am 28. Oktober 2023. Es waren seine Saisontore sieben und acht.