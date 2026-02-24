Überraschende Rückkehr: Schlotterbeck und Can im Training

Dortmund (dpa) - Bei Borussia Dortmund werden vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) die Personalsorgen scheinbar weniger. Beim Abschlusstraining tags zuvor stand neben dem zuletzt angeschlagenen Nico Schlotterbeck auch der längere Zeit verletzte Emre Can wieder auf dem Platz.

Während der 15 öffentlichen Minuten der Einheit trainierten beide mit dem Team. Ob sie tatsächlich mit nach Bergamo fliegen, wo am Mittwochabend und drei Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) das wichtige Champions-League-Spiel stattfindet, entscheidet sich nach Vereinsangaben aber erst kurzfristig.

Kapitän Can war seit Ende Januar mit Adduktorenproblemen ausgefallen und fehlte dem BVB in dieser Zeit in fünf Pflichtspielen. Ein Einsatz für die Startelf am Mittwochabend käme vermutlich trotz der Personalprobleme zu früh.

Süle und Mané fehlen weiterhin

Anders sieht es bei Schlotterbeck aus. Der Fußball-Nationalspieler, der wegen muskulärer Probleme unter anderem auch den 2:0-Hinspielerfolg gegen Bergamo verpasst hatte, dürfte wohl direkt in der Startformation stehen. Zumal BVB-Trainer Niko Kovac auch weiterhin auf die Defensivspieler Niklas Süle und Filippo Mané verzichten muss.