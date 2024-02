UEFA-Chef Ceferin tritt 2027 nicht mehr an: «Ich bin müde»

In den vergangenen Wochen war wegen der geplanten Änderung der Statuten für die Aufweichung seiner Amtszeitbeschränkung teils wild über eine Rebellion in der UEFA spekuliert worden. Der frühere Profi Zvonimir Boban, seit Jahren enger Berater des im September 2016 erstmals gewählten Ceferin, trat aus Protest öffentlichkeitswirksam mit Kritik am UEFA-Präsidenten von seinem hochrangigen Posten in der UEFA zurück.