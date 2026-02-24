Champions League

Ultra-Fans fehlen in Bergamo: BVB-Kritik an Behörden

Wegen polizeilicher Maßnahmen bleiben die Ultra-Fans von Borussia Dortmund dem Königsklassen-Duell bei Atalanta Bergamo fern. Der Club reagiert mit Unverständnis.

Die Ultra-Fans von Borussia Dortmund fehlen beim Champions-League-Spiel in Bergamo. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa
Die Ultra-Fans von Borussia Dortmund fehlen beim Champions-League-Spiel in Bergamo. (Archivbild)

Bergamo (dpa) - Borussia Dortmund hat polizeiliche Maßnahmen gegen Fans aus der Ultra-Szene vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo als «unverhältnismäßig» kritisiert. «Bei aller Nachvollziehbarkeit einer sicherheitsorientierten Risikobewertung eines Fußballspiels ist Borussia Dortmund über die Reichweite und Dimension der ergriffenen polizeilichen Maßnahmen mehr als überrascht», teilte der Verein mit. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der BVB habe Kenntnis davon erhalten, «dass einigen BVB-Fans die Ausreise nach Italien verweigert wurde». Andere Anhänger des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga seien in ihren Unterkünften in Italien von der Polizei aufgesucht worden. Die aktive Fanszene der Dortmunder habe sich deswegen dafür entschieden, der Partie am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) fernzubleiben. 

BVB wurde nicht informiert

«In dieser Form und Intensität hat es derartige Maßnahmen im Zusammenhang mit internationalen Auswärtsspielen von Borussia Dortmund bislang nicht gegeben», hieß es vom Verein. Detailliertere Hintergründe zu den stattgefundenen Maßnahmen vonseiten der Behörden seien dem Club derzeit nicht bekannt. Man sei darüber im Vorfeld auch nicht informiert worden.

Der Verein versuche, «nähere Informationen zu den Hintergründen und zur Rechtsgrundlage der Maßnahmen zu erhalten, die für den Club in keiner Weise nachvollziehbar sind». Der BVB bedauere ausdrücklich, «dass ein Teil seiner Fans das Auswärtsspiel in Bergamo durch dieses zweifelhafte Verhalten der Behörden nicht im Stadion verfolgen kann.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Gier» beim BVB ist zurück: Champions League in Reichweite
Fußball-Bundesliga

«Gier» beim BVB ist zurück: Champions League in Reichweite

Borussia Dortmund nutzt die Patzer der Konkurrenz gnadenlos aus und hat selbst die Champions League wieder im Blick. Die Maßnahmen von Trainer Niko Kovac wirken. Dies fängt sogar Problemfälle auf.

04.05.2025

«Mehr als verdient»: Dortmund darf sich auf Barça freuen
Champions League

«Mehr als verdient»: Dortmund darf sich auf Barça freuen

Borussia Dortmund kann es doch noch. Der BVB zeigt in Lille starke Comeback-Qualitäten und lässt sich auch von einem frühen 0:1 nicht schocken. Der Club kann sich nun auf eine Spanien-Reise freuen.

12.03.2025

Mats Hummels verlässt Borussia Dortmund
Bundesliga

Mats Hummels verlässt Borussia Dortmund

Nach Marco Reus verliert Borussia Dortmund im Sommer Mats Hummels als weiteren prägenden Spieler der vergangenen Jahre. Der Vertrag mit dem 35-Jährigen wird nicht verlängert.

14.06.2024

Realer Alptraum: Dortmund verliert Champions-League-Finale
Niederlage gegen Madrid

Realer Alptraum: Dortmund verliert Champions-League-Finale

Borussia Dortmund startet gut in das große Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Aber der BVB trifft das Tor nicht - die Strafe folgt in der zweiten Halbzeit. Bei den Fans fließen Tränen.

01.06.2024

London in gelb-schwarz: BVB-Fans stimmen sich auf Finale ein
Champions League

London in gelb-schwarz: BVB-Fans stimmen sich auf Finale ein

Beim Fan-Aufkommen in Londons Innenstadt hat Borussia Dortmund schon vor dem Champions-League-Finale gewonnen. Deutliche mehr BVB-Anhänger stimmten sich auf das Duell gegen Real Madrid ein.

01.06.2024