Unantastbarer Pogacar: Der Giro wird zum Langweiler

Neapel (dpa) - Tadej Pogacar offenbarte dann doch eine kleine Schwäche. Der Unantastbare klagte nach seinem bereits dritten Etappensieg über eine verstopfte Nase. «Vielleicht ist es die Allergie. Es nervt, aber ich komme damit klar», sagte der Slowene. Übersetzt heißt das: Höchstens die Natur kann ihn vom ersten Triumph beim Giro d'Italia noch abhalten. Die Konkurrenz, so viel scheint bereits nach der ersten von drei Wochen klar, ist dazu nicht in der Lage.

Die Überlegenheit ist so groß, dass sich Pogacar gezwungen sah, sich für seine Erfolge zu verteidigen. «Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ich einigen Jungs richtig auf die Nerven gehe», sagte der 25-Jährige. «Aber ich fahre nun einmal für das Team, das mich bezahlt und meine Teamkollegen, die sich hier für mich den Hintern aufreißen. Wir wollen hier zeigen, wie stark wir sind.»

Am Samstag beginnt der Giro d'Italia. Tadej Pogacar gilt als unumstrittener Favorit. Selbst die Konkurrenz findet: Das Wunderkind kann sich nur selbst schlagen. Wer soll ihn stoppen?

Giro-Debüt, dann Double? Pogacar will Großes erreichen

Dies darf durchaus als Entgegenkommen an Pogacar eingeordnet werden. Schließlich kann er so am Ende etwas frischer aus dem Giro kommen und hat bessere Chancen auf den späteren Sieg bei der Tour de France. Das Double aus Giro und Tour war zuletzt ausgerechnet Italiens verstorbener Rad-Legende Marco Pantani 1998 gelungen. «Vom Double bin ich noch weit entfernt. Ich weiß, dass das schon viele versucht und es nicht geschafft haben», sagte Pogacar.