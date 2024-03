Ungesetzte Collins gewinnt Masters in Miami

Die Weltranglisten-53. setzte sich in ihrem ersten Finale eines WTA-1000-Turniers gegen die favorisierte Kasachin Jelena Rybakina mit 7:5, 6:3 durch. Nach 2:02 Stunden verwandelte Collins ihren vierten Matchball zum Sieg. Die 30-Jährige, die am Saisonende ihre Karriere beenden will, war erst die dritte ungesetzte Spielerin in einem Finale in Miami.