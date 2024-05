Union droht der schlimmste Bundesliga-Absturz seit 55 Jahren

Berlin (dpa) - Für ihre emotionale Motivationsrede vor dem Abstiegs-Endspiel wählte die Clubführung des 1. FC Union Berlin einen fast schon kitschigen Ort. Direkt an der Spree stimmten Manager Oliver Ruhnert und Kapitän Christopher Trimmel die gesamte Mannschaft, Präsident Dirk Zingler und Vereinsmitarbeiter auf das entscheidende Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein. «Bei Union geht's nur gemeinsam», wiederholten alle Beteiligten gebetsmühlenartig und schworen sich so auf das Saisonfinale ein. Die Floskeln der direkten Konkurrenten aus Bochum, Mainz und Köln klangen ähnlich.

Aus dem Unioner Fußball-Märchen, das mit dem Bundesliga-Aufstieg begann und mit der Champions-League-Qualifikation im Vorjahr seinen Höhepunkt fand, ist längst ein Albtraum geworden. Nach teils blutleeren Auftritten haben die Eisernen den direkten Klassenerhalt nicht mehr in eigener Hand. Als Tabellen-16. muss Union (30 Punkte) am Samstag gewinnen und gleichzeitig auf einen Mainzer (32) oder Bochumer (33) Patzer hoffen.

Selbst der direkte Abstieg droht den Berlinern noch. Verfolger Köln ist in Lauerstellung und hat nach drei Spielen ohne Niederlage den Relegationsrang fest im Blick. «Eigentlich waren wir tot. Und auf einmal lebst du wieder», hatte Verteidiger Dominique Heintz nach dem Last-Minute-Sieg gegen Union am vergangenen Spieltag gesagt. Plötzlich herrscht wieder große Zuversicht beim FC. Die Aussicht auf das Rheinderby in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf dürfte Extra-Motivation geben. «Die Mannschaft ist positiv und voller Energie», schicke FC-Trainer Timo Schultz als warnende Botschaft an die Konkurrenz.