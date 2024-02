Unverhofft zum Debüt: Grotian tritt auf ganz große Bühne

«Ich rechne nicht mit einem Einsatz, will einfach schauen, wie es ist bei der WM und alles mitnehmen, Erfahrungen sammeln», hatte Grotian kurz vor den Weltmeisterschaften in Tschechien im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Grotian war in dieser Saison von Beginn an im Weltcup dabei. Nach durchwachsenen Leistungen mit Plätzen zwischen 21 und 77 fiel sie dann vor den Heimrennen in Ruhpolding aus dem A-Team und lief wieder im zweitklassigen IBU-Cup, ehe sie bei der WM-Generalprobe in Antholz in die Eliteliga zurückkehrte.