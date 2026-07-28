Tennis

US Open: Zverev spielt im Mixed mit Amerikanerin

Alexander Zverev tritt bei der zweiten Auflage des neuen Mixed-Formats in New York mit Taylor Townsend an. Ein Duo dürfte für besonders viel Aufmerksamkeit sorgen.

Alexander Zverev tritt bei den US Open im Mixed-Wettbewerb mit der Amerikanerin Taylor Townsend an. (Archivbild) Foto: Adam Hunger/AP/dpa
Alexander Zverev tritt bei den US Open im Mixed-Wettbewerb mit der Amerikanerin Taylor Townsend an. (Archivbild)

New York (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev startet beim Mixed-Wettbewerb der US Open mit der Amerikanerin Taylor Townsend. Zverev und Townsend stehen auf der Liste der 16 Doppelteams, die rund einen Monat vor Beginn des Grand-Slam-Turniers offiziell von den US Open bekanntgegeben wurde. 

Mit Townsend tritt Zverev an der Seite einer echten Doppelexpertin an: Die 30-Jährige steht in der WTA-Weltrangliste im Doppel auf Position zwei. Wie schon im vergangenen Jahr ist das Teilnehmerfeld des Wettbewerbs prominent besetzt. Besonderes viel Aufmerksamkeit dürfte in diesem Jahr auf dem Duo aus der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka und dem Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic liegen. 

Das Doppelturnier wird am 25. und 26. August stattfinden, kurz vor dem Start des Einzelwettbewerbs des Grand-Slam-Turniers am 30. August. Die Spiele werden bis auf das Finale in verkürzten Sätzen ausgetragen und finden in den großen Stadien statt. 

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Der Mixed-Wettbewerb wird bei den US-Open in diesem Jahr zum zweiten Mal in einem neuen Format veranstaltet. Wegen seines Show-Charakters kam der Wettbewerb vor dem eigentlichen Grand-Slam-Turnier bei seiner Premiere im vergangenen Jahr gut bei den Fans an und sorgte für volle Arenen in New York.

Normalerweise nehmen die Topstars der Szene nicht an den Mixed-Wettbewerben bei Grand-Slam-Turnieren teil, um sich auf das Einzel zu fokussieren. Bei Doppel-Spezialisten hatte das Format deshalb für Kritik gesorgt, da sie weitgehend nicht im Starterfeld berücksichtigt worden waren.

Im vergangenen Jahr war Zverev mit der Schweizerin Belinda Bencic angetreten und bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Das italienische Duo Sara Errani und Andrea Vavassori, das auch abseits der US Open gemeinsam im Mixed antritt, hatte den Titel in New York gewonnen.

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