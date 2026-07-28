US Open: Zverev spielt im Mixed mit Amerikanerin

New York (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev startet beim Mixed-Wettbewerb der US Open mit der Amerikanerin Taylor Townsend. Zverev und Townsend stehen auf der Liste der 16 Doppelteams, die rund einen Monat vor Beginn des Grand-Slam-Turniers offiziell von den US Open bekanntgegeben wurde.

Mit Townsend tritt Zverev an der Seite einer echten Doppelexpertin an: Die 30-Jährige steht in der WTA-Weltrangliste im Doppel auf Position zwei. Wie schon im vergangenen Jahr ist das Teilnehmerfeld des Wettbewerbs prominent besetzt. Besonderes viel Aufmerksamkeit dürfte in diesem Jahr auf dem Duo aus der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka und dem Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic liegen.

Das Doppelturnier wird am 25. und 26. August stattfinden, kurz vor dem Start des Einzelwettbewerbs des Grand-Slam-Turniers am 30. August. Die Spiele werden bis auf das Finale in verkürzten Sätzen ausgetragen und finden in den großen Stadien statt.

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Der Mixed-Wettbewerb wird bei den US-Open in diesem Jahr zum zweiten Mal in einem neuen Format veranstaltet. Wegen seines Show-Charakters kam der Wettbewerb vor dem eigentlichen Grand-Slam-Turnier bei seiner Premiere im vergangenen Jahr gut bei den Fans an und sorgte für volle Arenen in New York.

Normalerweise nehmen die Topstars der Szene nicht an den Mixed-Wettbewerben bei Grand-Slam-Turnieren teil, um sich auf das Einzel zu fokussieren. Bei Doppel-Spezialisten hatte das Format deshalb für Kritik gesorgt, da sie weitgehend nicht im Starterfeld berücksichtigt worden waren.