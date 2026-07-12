Radsport

Van der Poel gewinnt Hitze-Etappe der Tour im Zentralmassiv

Alarmstufe Rot, fast 40 Grad, immer rauf und runter: Auf der verkürzten Etappe durch das Zentralmassiv findet sich eine starke Ausreißergruppe. Im Sprint ist van der Poel nicht zu schlagen.

Die Fahrer fuhren erneut bei hohen Temperaturen. Foto: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa
Die Fahrer fuhren erneut bei hohen Temperaturen.

Ussel (dpa) - Ex-Weltmeister Mathieu van der Poel hat die verkürzte Hitze-Etappe der 113. Tour de France im Zentralmassiv gewonnen. Der Klassikerspezialist setzte sich nach 154,6 hügeligen Kilometern zwischen Malemort und Ussel im Sprint einer Ausreißergruppe vor Tobias Halland Johannessen und Tom Pidcock durch. Für den 31 Jahre alten Niederländer ist es der dritte Etappensieg bei der Tour.

«Es war ein super harter Tag. Der Start der Tour war nicht so großartig für unser Team. Aber ich denke, wir sind wie immer ruhig geblieben, Wir haben eine tolle Gruppe und glauben daran, dass wir es drehen können. (...) Es ist toll, dass wir mit einem Sieg in den Ruhetag gehen können», sagte van der Poel.

Das Teilstück war wegen der hohen Temperaturen um rund 30 Kilometer verkürzt worden - ein Novum in der langen Geschichte der Rundfahrt. Für das Département Corrèze war die Hitze-Alarmstufe Rot ausgerufen worden. Es herrschten Temperaturen von fast 40 Grad.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Trotzdem entwickelte sich ein zu Beginn schnelles und dann spannendes Rennen. Eine achtköpfige Gruppe um van der Poel fand sich am Anstieg zum Suc au May. An der letzten Bergwertung rund 24 Kilometer vor dem Ziel ging der Niederländer in die Offensive. Pidcock hatte kurz Probleme mit seinem Rad, konnte aber wieder zu den anderen drei Führenden aufschließen.

Nach dem Ruhetag die nächsten Bergprüfungen

Im Feld der Favoriten machten die Helfer vom Gesamtführenden Tadej Pogacar das Tempo und kontrollierten den Abstand. Später halfen auch die Mannschaften von Jonas Vingegaard und Egan Bernal, konnten die Gruppe aber nicht einholen. Nur wenige Meter fehlten am Ende.

Pogacar verteidigte sein Gelbes Trikot und den Vorsprung von 2:42 Minuten auf Vingegaard. Der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz und sein Co-Kapitän Remco Evenepoel kamen zeitgleich mit der Konkurrenz ins Ziel.

Am Montag gibt es für die Fahrer den ersten Ruhetag. Dann geht es im Zentralmassiv weiter. Am französischen Nationalfeiertag sind zwischen Aurillac und Le Lioran 3.800 Höhenmeter und zwei Bergwertungen der ersten Kategorie zu überwinden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tour-Etappe wird erstmals wegen Hitzewelle verkürzt
Radsport

Tour-Etappe wird erstmals wegen Hitzewelle verkürzt

40 Grad, Alarmstufe Rot - die Hitze hat Frankreich weiter fest im Griff. Jetzt müssen die Tour-Organisatoren reagieren.

11.07.2026

«Sehr hart»: Van der Poel verpasst Coup - Bauhaus Siebter
Tour de France

«Sehr hart»: Van der Poel verpasst Coup - Bauhaus Siebter

Kurz nach dem Start macht sich van der Poel mit einem Kollegen auf die Flucht. Der spektakuläre Versuch misslingt nur knapp. Nach dem Massensprint wird Bauhaus Siebter. Es ist eine besondere Etappe.

13.07.2025

Sekunden-Krimi bei der Tour: Van der Poel wieder in Gelb
Tour de France

Sekunden-Krimi bei der Tour: Van der Poel wieder in Gelb

So schnell gibt sich der Klassiker-König nicht geschlagen. Der niederländische Ex-Weltmeister holt sich auf seinem Terrain die Gesamtführung zurück, der Tagessieg geht an Ben Healy.

10.07.2025

Tour de France

Zimmermann verpasst Etappensieg - Vingegaard weiter in Gelb

Nach dem ersten Ruhetag bei der Tour de France quälen sich die Fahrer durch beißende Hitze im Zentralmassiv. Georg Zimmermann trotzt den Bedingungen und fährt hauchdünn am Tagessieg vorbei.

11.07.2023

Radsport

Wie van der Poel: Denz lebt beim Giro seinen «Traum»

Nico Denz sorgt beim Giro d'Italia für Furore. Der Edelhelfer hat bereits zwei Etappen gewonnen. Rolf Aldag fühlt sich nach dem Coup am Samstag an Star Mathieu van der Poel erinnert.

21.05.2023