Schwergewicht

Verband ordnet an: Usyk muss gegen Kabayel um WM-Titel boxen

Die deutsche Schwergewichtshoffnung wartet schon lange auf eine WM-Chance - bald dürfte es so weit sein. Sogar ein Traum-Duell mit dem absoluten Ausnahmekönner ist jetzt möglich.

Darf auf den Kampf seines Lebens hoffen: Agit Kabayel. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa
Darf auf den Kampf seines Lebens hoffen: Agit Kabayel. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel ist seinem Traum von einem WM-Kampf gegen Superstar Oleksandr Usyk einen Schritt näher gekommen. Der Verband WBC wies den dreifachen Weltmeister aus der Ukraine an, nach einem freiwilligen Titelkampf seinen WBC-Gürtel gegen Kabayel zu verteidigen. «Ich freue mich sehr über diese Nachricht vom Verband», sagte Kabayel (33) der Deutschen Presse-Agentur: «Endlich geht es voran.»

Kabayels Management schrieb in einem Post dazu auf der Plattform X: «Die Schwergewichtslandschaft hat sich gerade verschoben.» Der Bochumer ist WM-Interimschampion des Verbandes WBC und hatte diesen Status zuletzt in Oberhausen mit einem K.o.-Sieg gegen den Polen Damian Knyba behauptet. 

Was passiert, wenn sich Usyk weigert?

Sollte Usyk (39) nach seiner freiwilligen Titelverteidigung nicht gegen Kabayel antreten, müsste er den Regularien entsprechend den WBC-Gürtel niederlegen. Der würde dann laut Kabayel-Management automatisch an den in 27 Profikämpfen noch ungeschlagenen Deutschen gehen, der den Titel verteidigen müsste. 

Usyk ist aktuell Weltmeister der Verbände WBC, WBA und IBF, außerdem ist er im Besitz des prestigeträchtigen Gürtels des Box-Magazins «The Ring». Wer sein nächster Gegner ist, steht noch nicht fest. Auch Kabayel dürfte bis zum erhofften Duell mit dem Box-Dominator noch einmal gegen einen anderen Kontrahenten in den Ring steigen. 

Kabayels Ziel: Zweiter deutscher Schwergewichtsweltmeister 

In der jüngsten Vergangenheit hatte sich Kabayel dank seiner drei Knockout-Erfolge in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad gegen starke Gegner in der Weltspitze positioniert. Der Profiboxer träumt davon, als zweiter deutscher Schwergewichtler nach Max Schmeling vor mehr als 95 Jahren den Weltmeistertitel zu gewinnen.

