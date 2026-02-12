Verband ordnet an: Usyk muss gegen Kabayel um WM-Titel boxen

Berlin (dpa) - Der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel ist seinem Traum von einem WM-Kampf gegen Superstar Oleksandr Usyk einen Schritt näher gekommen. Der Verband WBC wies den dreifachen Weltmeister aus der Ukraine an, nach einem freiwilligen Titelkampf seinen WBC-Gürtel gegen Kabayel zu verteidigen. «Ich freue mich sehr über diese Nachricht vom Verband», sagte Kabayel (33) der Deutschen Presse-Agentur: «Endlich geht es voran.»

Kabayels Management schrieb in einem Post dazu auf der Plattform X: «Die Schwergewichtslandschaft hat sich gerade verschoben.» Der Bochumer ist WM-Interimschampion des Verbandes WBC und hatte diesen Status zuletzt in Oberhausen mit einem K.o.-Sieg gegen den Polen Damian Knyba behauptet.

Was passiert, wenn sich Usyk weigert?

Sollte Usyk (39) nach seiner freiwilligen Titelverteidigung nicht gegen Kabayel antreten, müsste er den Regularien entsprechend den WBC-Gürtel niederlegen. Der würde dann laut Kabayel-Management automatisch an den in 27 Profikämpfen noch ungeschlagenen Deutschen gehen, der den Titel verteidigen müsste.

Usyk ist aktuell Weltmeister der Verbände WBC, WBA und IBF, außerdem ist er im Besitz des prestigeträchtigen Gürtels des Box-Magazins «The Ring». Wer sein nächster Gegner ist, steht noch nicht fest. Auch Kabayel dürfte bis zum erhofften Duell mit dem Box-Dominator noch einmal gegen einen anderen Kontrahenten in den Ring steigen.

Kabayels Ziel: Zweiter deutscher Schwergewichtsweltmeister