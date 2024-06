Verstappen im Spanien-Aufttakttraining hinter Norris

Barcelona (dpa) - Weltmeister Max Verstappen hat im Formel-1-Auftakttraining von Barcelona die Bestzeit knapp verpasst. Der dreimalige Weltmeister wurde in der ersten einstündigen Einheit mit gerade einmal 0,024 Sekunden Rückstand Zweiter hinter dem Spitzenmann Lando Norris. Der McLaren-Fahrer drehte auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in 1:14,228 Minuten die schnellste Runde. Dritter wurde Lokalmatador Carlos Sainz im Ferrari (+0,344 Sekunden).

Regen stört in Barcelona die Vorbereitung auf das Qualifying. In der Formel 1 könnte es bei der Zeitenjagd spannender werden als erwartet. Weltmeister Verstappen ist trotzdem der Favorit.

In der Hitze von Florida hat Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen etwas Mühe bei seinen Trainingsrunden. Am Ende lässt der Red-Bull-Star die Konkurrenz doch wieder hinter sich.

Die Formel 1 bestreitet an diesem Wochenende den 1111. Grand Prix ihrer Geschichte. Verstappen führt nach sechs Siegen in den ersten neuen Rennen die WM-Wertung an. Er hat schon 56 Punkte mehr als der Zweite Charles Leclerc von Ferrari. Verstappen peilt an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) seinen dritten Spanien-Sieg nacheinander an.