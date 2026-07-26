Formel 1 in Budapest

Verstappen komplett bedient: «Was für ein Witz»

Der Ärger für Max Verstappen nimmt kein Ende. In Ungarn klagt der viermalige Weltmeister erneut schonungslos über seinen Dienstwagen.

Die Laune von Max Verstappen ist mal wieder im Keller. Foto: Darko Bandic/AP/dpa
Die Laune von Max Verstappen ist mal wieder im Keller.

Budapest (dpa) - Max Verstappen hat in dieser Formel-1-Saison schon eine Menge Tiefpunkte erlebt. Die Qualifikation zum Grand Prix von Ungarn bot aber auch für den viermaligen Weltmeister etwas Neues. «Das Auto ist aerodynamisch einfach komplett kaputt», meinte der Red-Bull-Star in Budapest. «Es wird einfach immer schlimmer. Was für ein Witz.»

Verstappen verpasste einen Spitzenplatz für das letzte Rennen vor der Sommerpause am Sonntag (15.00 Uhr/Sky), nachdem er auf seiner letzten Qualifikationsrunde die Kontrolle über sein Auto verloren und sich gedreht hatte. «Das ganze Wochenende war hart, aber besonders im Qualifying verschlechtert sich der Zustand des Autos einfach», sagte der Niederländer. «Wir haben keinen Reifenverschleiß, sondern einen Autoverschleiß.»

Permanent tauchen neue Hürden vor Verstappen auf. «Wir haben ständig unterschiedliche Probleme. Das ist wahrscheinlich im Moment das größte Problem», meinte der Niederländer, über dessen Zukunft trotz Vertrags bis 2028 dauerspekuliert wird. «Es taucht immer wieder etwas Neues auf und das ist nicht gut.» In Budapest startet Verstappen nur von Platz sechs.

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