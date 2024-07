Verstappen nach Kritik: Gebe einen Scheiß drauf

Silverstone (dpa) - Die Kritik nach seinem folgenreichen Manöver von Spielberg prallt an Max Verstappen ab. Mit ein paar Tagen Abstand zum Rennen in der Steiermark, in dem er im Kampf um die Führung mit seinem Kumpel Lando Norris kollidiert war, machte der dreimalige Formel-1-Weltmeister deutlich, was für ihn von Bedeutung ist. «Das Einzige, was nach diesem Wochenende zählte, war meine Freundschaft mit Lando», betonte der 26 Jahre alte Red-Bull-Pilot im Fahrerlager des Großen Preises von Großbritannien.