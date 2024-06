Verstappen siegt im Regen von Kanada: «Verrücktes Rennen»

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

An der Spitze lag der 26-jährige Russell weiter gut zwei Sekunden vor Verstappen, dahinter folgten Lando Norris und dessen Teamkollege Oscar Piastri. Titelverteidiger und Vorjahressieger Verstappen fuhr aggressiver und setzte Russell unter Druck. Der Vorsprung schmolz auf unter eine Sekunde, doch das Überholen war eine Herausforderung. Wer das trockene dünne Asphaltband verließ, riskierte abzufliegen. Als sich Verstappen in der 17. von 70 Runden einen Fahrfehler leistete, rückte Norris plötzlich ganz nah an den Weltmeister heran.

Vier Umläufe später zog Norris erst an Verstappen vorbei und übernahm kurz darauf die Führung. Russell hatte keine Chance gegen den starken McLaren, verpasste danach noch eine Kurve und musste auch Verstappen überholen lassen. Norris, der in Miami Anfang Mai seinen ersten Karrieresieg gefeiert hatte, fuhr enormes Tempo und setzte sich schnell über acht Sekunden vom Rest des Feldes ab.

Dass es nicht noch mehr wurde, lag an einem Unfall von Williams-Fahrer Logan Sargeant. Der Amerikaner schlug nach einem Fahrfehler in der Streckenbegrenzung ein, das Auto musste in einer Safety-Car-Phase geborgen werden. Nach den Reifenwechseln in der Spitzengruppe führte Verstappen und hielt die Position, als der Regen erneut begann. Dabei verzockte sich auch Ferrari mit Leclerc, der mit Trockenreifen auf nasser Strecke chancenlos war und als Letzter sogar überrundet wurde. In der 43. Runde ging es für ihn nicht weiter.