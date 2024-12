Verstappen-Coup in Katar: «Einfach wieder schön»

Lusail (dpa) - Max Verstappen rannte mit erhobenem Zeigefinger zu seiner Crew zum Gruppenfoto, danach gab's Küsschen und Umarmungen von Mama und Schwester. Auch als viermaliger Formel-1-Weltmeister freute sich der Red-Bull-Star diebisch über seinen Sieg-Coup von Katar. «Einfach wieder schön», funkte er beseelt an die Box, während im Nachthimmel über dem Lusail International Circuit das Feuerwerk für den Champion krachte: «Ich bin auf alle so stolz in diesem Team - alle verdienen diesen Sieg.»