Las Vegas (dpa) - Hoch pokern für viel Geld - beim Grand Prix in Las Vegas rechnen die Experten vom Start weg mit einem Knallhart-Duell, das den Unterhaltungsansprüchen in der Glücksspielmetropole gerecht wird. Denn neben dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen im Red Bull steht Mercedes-Fahrer George Russell in der ersten Startreihe.

Teamchef scherzt: «Vielleicht räumen sie sich ja gegenseitig ab»

Der Niederländer und der Brite mögen sich so wenig, dass sie schon in der Qualifikation hart an der Grenze zur Vernunft gegeneinander fuhren - und sogar Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff sich einen Scherz nicht verkneifen konnte: «Vielleicht räumen sie sich ja gegenseitig ab, dann haben wir gutes Kino.»

Schnellster Mann in der Qualifikation war zwar der neue Weltmeister Kimi Antonelli im anderen Mercedes. Weil dem Italiener aber fürs drittletzte Saisonrennen in der Nacht zu Sonntag (5.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) der sechste Verbrennungsmotor verbaut wurde, muss er in der Startaufstellung fünf Plätze zurück und geht von Rang sechs ins Rennen. Erlaubt sind lediglich vier Motoren.

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Verstappen rückt deswegen von Platz zwei auf eins, Russell von drei auf zwei - und die Fans können sich auf einen Start einstellen, bei dem keiner auch nur einen Zentimeter zurückstecken wird. Beide wissen: Seit dem Comeback der Formel 1 in Las Vegas kam der Sieger immer aus der ersten Startreihe - und hieß entweder Verstappen (2x) oder Russell.

In der Qualifikation kracht es fast zwischen Verstappen und Russell

In der Qualifikation kamen sich die beiden bereits so nah, dass ein Crash für einen Moment unausweichlich wirkte. Verstappen war erst Schlangenlinien vor Russell gefahren, ehe der Brite in der folgenden Kurve auf der Innenbahn keinerlei Gnade zeigte und Verstappen beinahe in die Streckenbegrenzung gerast wäre. Die Beschwerden über Funk ließen nicht lange auf sich warten, Verstappen kassierte schließlich eine Verwarnung.

Foto: John Locher/AP/dpa Antonelli wird in Las Vegas um fünf Startplätze zurück versetzt und geht nach seiner Bestzeit vonr Rang sechs ins Rennen.

Dass Russell, der im dritten Training noch der schnellste war, dennoch nicht ganz vorne steht, ärgerte den Briten. «Ich bin glücklich mit der Session, aber das Resultat ist nicht das, was ich gehofft habe», sagte er. Von Antonelli gab es keine Hilfe auf der Strecke, bei der Windschatten eine große Rolle spielt. Darüber wollte Russell dann auch nach der Qualifikation noch sprechen, kündigte er an.

Antonelli betrieb durch die Bestzeit maximale Schadensbegrenzung und sieht Mercedes gut aufgestellt für das Rennen. «Ich denke, wir haben morgen eine gute Chance, um den Sieg zu kämpfen», sagte der 20-Jährige.

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