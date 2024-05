Verstappen vor Monaco-Spektakel: «Erwarten keine Wunder»

Monaco (dpa) - Nach der verkorksten Qualifikation geht Formel-1-Weltmeister Max Verstappen bescheiden in den Großen Preis von Monaco. «Es können in Monaco Dinge passieren, die man nicht erwartet und man sollte niemals nie sagen, aber wir erwarten keine Wunder», sagte der Red-Bull-Star. Platz sechs in der Startaufstellung ist eine schlechte Ausgangsposition für das Rennen im Fürstentum, in dem das Überholen wegen der breiten Autos und der schmalen Strecke traditionell zu einer fast unlösbaren Aufgabe werden dürfte.