Formel 1

Verstappens Red-Bull-Teamkollege Hadjar verlängert Vertrag

Nach einer Verletzungspause ist Isack Hadjar im Red-Bull-Cockpit zurück. Max Verstappens Teamkollege hat aber noch einen weiteren Grund zur Freude.

Isack Hadjar bleibt auch 2027 bei Red Bull. (Archivbild) Foto: William West/POOL AFP/dpa
Isack Hadjar bleibt auch 2027 bei Red Bull. (Archivbild)

Milton Keynes (dpa) - Red Bull setzt auch in Zukunft auf Isack Hadjar als Formel-1-Teamkollegen von Max Verstappen. Wie der Rennstall vor dem Grand Prix von Aserbaidschan in Baku an diesem Wochenende mitteilte, hat der 21 Jahre alte Franzose seinen Vertrag verlängert. Damit fährt Hadjar 2027 weiter an der Seite des viermaligen Weltmeisters aus den Niederlanden.

«Wir freuen uns sehr darauf, unseren gemeinsamen Weg mit Isack fortzusetzen. Seit seinem Einstieg zu Beginn des Jahres hat er sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon hervorragende Leistungen gezeigt - insbesondere wenn man bedenkt, dass dies erst seine zweite Formel-1-Saison ist», erklärte Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies.

Hadjar wurde zu dieser Saison vom Schwesterteam Racing Bulls befördert und konnte an der Seite Verstappens überzeugen. Zuletzt musste er wegen einer Verletzung am Handgelenk die Rennen in Zandvoort, Monza und Madrid auslassen. In Baku kehrt er wieder in seinen Dienstwagen zurück.

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