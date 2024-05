Vertrauen in Kreis: Kniffliger WM-Start für DEB-Auswahl

Ostrava (dpa) - Harold Kreis kann nichts aus der Ruhe bringen. Das starke Auftaktprogramm bei der Eishockey-Weltmeisterschaft sorgt beim Bundestrainer vielleicht für ein Kribbeln. Mit der Slowakei wartet am Freitag (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) der Olympia-Dritte. Danach folgen die Turnier-Mitfavoriten USA und Schweden. Angst vor einem möglichen Fehlstart gibt es nicht. «Seine Gelassenheit überträgt er an alle», sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast. «Einen besseren Bundestrainer kann ich mir im Moment nicht vorstellen.»

Im Fußball wäre es undenkbar, wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der EM Leverkusens Xabi Alonso und Bayern Münchens Thomas Tuchel in sein Trainer-Team aufnehmen würde. Doch Kreis sieht darin nur das Positive und denkt dabei an die Worte von Apple-Gründer Steve Jobs. «Er hat mal gesagt: Ich hole nicht die besten Leute und sage ihnen, was sie zu tun haben. Die besten Leute sagen mir, was zu tun ist», erklärte Kreis. Nur in einem Team sei Erfolg möglich.