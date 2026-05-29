Eishockey

Viermaliger Stanley-Cup-Sieger: NHL-Legende Lemieux ist tot

Claude Lemieux holte in seiner Karriere viermal den Stanley Cup in der NHL, die Fans lieben ihn noch immer. Sein Tod erschüttert die Liga.

Claude Lemieux spielte in seiner Karriere auch für die New Jersey Devils. (Archivbild) Foto: BILL KOSTROUN/AP/dpa
Claude Lemieux spielte in seiner Karriere auch für die New Jersey Devils. (Archivbild)

Lake Park (dpa) - Die Eishockey-Welt trauert um Legende Claude Lemieux. Der viermalige Stanley-Cup-Champion ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Behördenangaben zufolge hat sich der ehemalige Profi in Florida umgebracht.

Der Kanadier, der auch die amerikanische Staatsbürgerschaft hatte, zählte zu den Topstars der NHL und gewann den Stanley Cup mit drei verschiedenen Teams: 1986 mit den Montreal Canadiens, 1995 mit den New Jersey Devils, 1996 mit den Colorado Avalanche und 2000 erneut mit den Devils.

Auch Trump trauert um Legende

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

«Die NHL trauert um Claude Lemieux (...) einen der besten Profis in wichtigen Spielen in der Geschichte des Eishockeys», teilte NHL-Boss Gary Bettman in einer Stellungnahme mit. US-Präsident Donald Trump nannte Lemieux eine «wahre Legende des Spiels und einen der härtesten Wettkämpfer, den das Hockey je gesehen hat.»

Lemieux gewann den ersten Stanley Cup 1986 als NHL-Neuling und hatte mit zehn Toren in den Playoffs großen Anteil am Erfolg der Canadiens. Die Fans dort lieben ihn noch immer. Als er am vergangenen Montag vor Spiel drei in den Eastern Conference Finals zwischen den Canadiens und den Carolina Hurricanes aufs Eis kam, jubelten die Zuschauer nach Angaben von nordamerikanischen Medien laut. «Heute ist ein dunkler Tag für die Canadiens-Familie und die gesamte Hockey-Gemeinde», sagte Teambesitzer Geoff Molson zum Tod von Lemieux.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Draisaitls Oilers nehmen Kurs auf Stanley-Cup-Finale
NHL-Playoffs

Draisaitls Oilers nehmen Kurs auf Stanley-Cup-Finale

Die Edmonton Oilers feiern im Halbfinale der NHL-Playoffs einen souveränen Heimsieg gegen die Dallas Stars. Das Finale rückt für den deutschen Superstar Leon Draisaitl immer näher.

26.05.2025

Edmonton Oilers verkürzen weiter in Stanley-Cup-Finals
NHL

Edmonton Oilers verkürzen weiter in Stanley-Cup-Finals

Angeführt von Connor McDavid haben die Edmonton Oilers in der Finalserie der NHL ihre Titelchance gewahrt. Auswärts bei den Florida Panthers gewann Edmonton Spiel fünf der Serie mit 5:3.

19.06.2024

Stanley-Cup-Finals: Draisaitls Oilers unter Druck
Eishockey

Stanley-Cup-Finals: Draisaitls Oilers unter Druck

Die drei besten Angreifer der NHL-Playoffs spielen alle für die Edmonton Oilers - und dennoch hat das Team um Leon Draisaitl nach zwei Partien in den Finals um den Titel lediglich ein Tor erzielt.

11.06.2024

Stanley Cup ganz nah: Draisaitl in NHL-Finals
Eishockey

Stanley Cup ganz nah: Draisaitl in NHL-Finals

Leon Draisaitl steht erstmals in seiner Karriere in den NHL-Finals - jetzt will sich der Kölner den Traum vom Stanley Cup erfüllen. Mit Edmonton schreibt er eine famose Comeback-Geschichte.

03.06.2024

NHL

Draisaitl, McDavid und die Stanley-Cup-Träume der Oilers

Auf dem Weg zum Stanley Cup war für Leon Draisaitl und seinen Partner Connor McDavid bei den Edmonton Oilers zuletzt immer zu früh Schluss. Der Druck, dass es in diesem Jahr besser wird, nimmt zu.

06.04.2023