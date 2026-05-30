Italien-Rundfahrt

Vingegaard siegt am Berg – Giro-Triumph zum Greifen nah

Jonas Vingegaard setzt sich zehn Kilometer vor dem Ziel ab und jubelt am Berg. Der Däne steuert mit großem Vorsprung auf seinen ersten Gesamtsieg bei der Italien-Rundfahrt zu.

Hat die Giro-Trophäe fest im Blick: Jonas Vingegaard. (Archivbild) Foto: Spada/LaPresse/AP/dpa
Hat die Giro-Trophäe fest im Blick: Jonas Vingegaard. (Archivbild)

Piancavallo (dpa) - Radstar Jonas Vingegaard hat in beeindruckender Manier die 20. und vorletzte Giro-Etappe gewonnen und steht damit unmittelbar vor seinem Premierensieg bei der legendären Italien-Rundfahrt. Zehn Kilometer vor dem Ziel setzte sich der 29 Jahre alte Däne am Schlussabstieg der 200 Kilometer langen Bergetappe zwischen Gemona del Friuli und dem Wintersportort Piancavallo von seinen Konkurrenten ab und verteidigte souverän das Rosa Trikot. 

«Am letzten Tag in den Bergen wollten wir unbedingt auf Sieg fahren», sagte ein zufriedener Vingegaard im Ziel. Es war der fünfte Etappensieg beim diesjährigen Giro. In der Gesamtwertung führt der Tour-de-France-Sieger von 2022 und 2023 vor dem Finale weiterhin mit 5:22 Minuten Vorsprung auf den Österreicher Felix Gall. Mit einem Rückstand von 6:25 Minuten ist der frühere Giro-Sieger Jai Hindley aus Australien Dritter. 

Die Schlussetappe des 109. Giro d'Italia wird an diesem Sonntag in Rom ausgetragen. Die Strecke führt das Peloton über 131 Kilometer durch die Ewige Stadt. Auf der letzten Etappe wird der Träger des Rosa Trikots traditionell nicht mehr angegriffen.

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