Völler dachte über Rücktritt nach: «Ich war nah dran»

Mainz (dpa) - Rudi Völler stand nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM dicht vor einem Rücktritt als DFB-Sportdirektor. «Ich habe überlegt, ob es nach dieser WM noch Sinn macht, weiterzumachen und habe gewackelt. Ich war nah dran», berichtete der 66-Jährige beim Internationalen Trainerkongress in Mainz.

Nach Gesprächen mit der Führungsspitze des Deutschen Fußball-Bundes und dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp habe er sich aber entschieden, seinen Vertrag bis zur EM 2028 zu erfüllen. «Jürgen hat eine enorme Vita. Wenn er sagt, du musst dabeibleiben, freut mich das natürlich. Ich werde ihn auf meine Art unterstützen», sagte Völler.

Hauptaufgabe werde es sein, attraktiveren Fußball zu spielen. «Wir müssen die Massen wieder begeistern und es bei der nächsten EM besser machen», forderte Völler. Dafür sei Klopp der richtige Mann. «Du musst den Menschen in den nächsten zwei Jahren eine gewisse Zuversicht geben. Das kann er mit seiner Art. Er hat das Land ja schon angezündet», sagte Völler.

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Sportdirektor glaubt an Aufschwung

Der ehemalige Teamchef, der mit der DFB-Auswahl 2002 Vize-Weltmeister geworden war, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Klopp. «Es ist super, dass er es geworden ist», sagte Völler und lobte: «Es ist seine ganz große Stärke, neben seinem Fußball-Sachverstand, Menschen mitreißen zu können.»

Diese Fähigkeit habe Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann zuletzt gefehlt. «Er hatte keine Lobby mehr. Jede seiner Entscheidungen wurde ihm negativ ausgelegt», sagte Völler. Der DFB hatte sich nach dem frühzeitigen WM-Aus im Sechzehntelfinale von Nagelsmann getrennt.