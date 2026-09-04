Star ist nicht fit

Volleyball-Star Grozer fällt für EM aus

Das deutsche Team muss ohne seinen Topspieler Georg Grozer auskommen. Der 41-Jährige ist nicht rechtzeitig fit für das Turnier.

Georg Grozer kann nicht mit zur EM fahren. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Georg Grozer kann nicht mit zur EM fahren. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Volleyballer müssen die Europameisterschaft ohne Ausnahmespieler Georg Grozer bestreiten. Der 41-Jährige ist nicht ganz fit für das Turnier und muss ein Physio-Sonderprogramm absolvieren, wie der Deutsche Volleyball-Verband mitteilte. Das Team von Bundestrainer Massimo Botti startet am 10. September (19.00 Uhr deutsche Zeit) im rumänischen Cluj-Napoca gegen die Türkei in das Turnier.

Grozer ist der bestimmende deutsche Volleyballspieler der vergangenen Jahrzehnte. Das Nationalteam führte er unter anderem zu WM-Bronze (2014), EM-Silber (2017) und zwei Olympischen Spielen, zuletzt 2024 in Paris. 

Grozer war später in die Vorbereitung eingestiegen und hatte schon zuvor Zweifel geäußert, ob er rechtzeitig fit werden würde. Botti hat für die letzten Testspiele gegen die Niederlande am Wochenende nur noch den etatmäßigen Diagonalspieler Yann Böhme im Kader, aber auch Außenangreifer Erik Röhrs hat auf der Position schon überzeugt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Sieg über Chile: DVV-Team im WM-Gruppenfinale gefordert
Volleyball-Turnier

Nach Sieg über Chile: DVV-Team im WM-Gruppenfinale gefordert

Nach dem Pflichtsieg gegen Chile wartet auf die deutschen Volleyballer eine große Herausforderung. Was Kapitän Grozer und das Team jetzt auf Kurs für die K.-o.-Runde bringen soll.

15.09.2025

Turnier in Brasilien

Gänsehaut bei Grozer: Volleyballer ganz nah an Olympia

Mit zwei Überraschungssiegen erhöhen die deutschen Volleyballer ihre Olympia-Chancen deutlich. Rückkehrer Grozer überragt und trotzt dem Alter.

05.10.2023

Turnier in Brasilien

Überragender Grozer lässt Volleyballer von Olympia träumen

Deutschlands Volleyballer gingen als Außenseiter ins Olympia-Qualifikationsturnier. Doch zwei überraschende Siege bringen den Traum von Paris ganz nahe.

04.10.2023

Volleyball

Volleyballer starten mit Sieg ins Olympia-Quali-Turnier

01.10.2023

Volleyball

DVV-Männer starten mit Sieg gegen Estland in EM

Ausnahmespieler Grozer ist bei der EM wieder bei den deutschen Volleyballern dabei. Der Turnier-Auftakt gelingt.

30.08.2023