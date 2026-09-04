Volleyball-Star Grozer fällt für EM aus

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Volleyballer müssen die Europameisterschaft ohne Ausnahmespieler Georg Grozer bestreiten. Der 41-Jährige ist nicht ganz fit für das Turnier und muss ein Physio-Sonderprogramm absolvieren, wie der Deutsche Volleyball-Verband mitteilte. Das Team von Bundestrainer Massimo Botti startet am 10. September (19.00 Uhr deutsche Zeit) im rumänischen Cluj-Napoca gegen die Türkei in das Turnier.

Grozer ist der bestimmende deutsche Volleyballspieler der vergangenen Jahrzehnte. Das Nationalteam führte er unter anderem zu WM-Bronze (2014), EM-Silber (2017) und zwei Olympischen Spielen, zuletzt 2024 in Paris.

Grozer war später in die Vorbereitung eingestiegen und hatte schon zuvor Zweifel geäußert, ob er rechtzeitig fit werden würde. Botti hat für die letzten Testspiele gegen die Niederlande am Wochenende nur noch den etatmäßigen Diagonalspieler Yann Böhme im Kader, aber auch Außenangreifer Erik Röhrs hat auf der Position schon überzeugt.