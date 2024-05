Volleyballer starten mit Niederlage ins Olympia-Jahr

Rio de Janeiro (dpa) - Die deutschen Volleyballer sind mit einer Niederlage in das letzte Turnier vor den Olympischen Spielen gestartet. Den Auftakt in der Nationenliga (VNL) verlor die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski 0:3 (21:25, 18:25, 23:25) gegen Weltmeister Italien. Am Ort der geglückten Olympia-Qualifikation in Rio de Janeiro (Brasilien) war Kapitän Christian Fromm erfolgreichster Angreifer des deutschen Teams mit 13 Punkten.

An drei Orten geht es in der VNL in insgesamt zwölf Vorrundenspielen um den Einzug ins Viertelfinale und um Punkte für die Weltrangliste, über die die letzten Olympia-Tickets vergeben werden. Da Deutschland anders als Italien sein Ticket für Paris schon sicher hat, schont Winiarski in der ersten VNL-Woche einige verdiente Spieler, die eine lange Saison in den Beinen haben.