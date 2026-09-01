Volleyballerinnen nach Fünf-Satz-Krimi im EM-Viertelfinale

Istanbul (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Europameisterschaft mit einem packenden Sieg gegen Belgien ihr Minimalziel Viertelfinale erreicht. In der Runde der letzten 16 siegte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes in Istanbul nach Tie-Break mit 3:2 (20:25, 25:21, 25:20, 25:27, 15:8). Erfolgreichste Angreiferin im Team von Trainer Giulio Bregoli war die 19 Jahre alte Leana Grozer mit 28 Punkten.

«Es war ein verrücktes Spiel mit vielen Höhen und Tiefen für uns. Aber es war wichtig, dass wir kämpfen und an uns glauben. Das haben wir getan», sagte die Tochter von Ausnahmespieler Georg Grozer nach der Partie.

Es ist das erste Mal seit 2019, dass es die deutschen Frauen ins Viertelfinale schaffen. Dort gibt es nun wieder ein Duell vor großer Kulisse mit dem Gastgeber und Titelverteidiger Türkei. In der Vorrunde verlor das deutsche Team gegen den Favoriten, zeigte beim 1:3 aber eine starke Leistung.

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Duell auf Augenhöhe

Die Belgierinnen hatten etwas überraschend alle ihre Gruppenspiele gewonnen und sich Platz eins gesichert. Das deutsche Team war mit zwei Siegen aus fünf Spielen hinter den Erwartungen im schweren Pool A zurückgeblieben. In der Nationenliga hatte die DVV-Auswahl glatt mit 3:0 gesiegt. Trotzdem wurde ein Duell auf Augenhöhe erwartet.

Foto: ---/CEV/dpa Erstmals seit 2019 erreichte Deutschland wieder das Viertelfinale.

Bundestrainer Bregoli setzte auf der Diagonalposition wieder auf Emilia Weske. Das deutsche Team erwischte einen wackeligen Start. Beim Stand von 1:5 nahm der Coach eine schnelle Auszeit. Aber die deutschen Nachbarinnen blieben in der Abwehr stärker mit einigen gelungenen Rettungsaktionen.

Der deutsche Angriff kommt in Schwung

Lara Nagels vom deutschen Doublesieger Suhl stellte auf 9:4. Unter anderem mit einem Ass von Kapitänin Camilla Weitzel und einem Block von Anastasia Cekulaev konnte Deutschland auf einen Punkt verkürzen, doch es reichte nicht gegen die schlagkräftigen Belgierinnen.

Der zweite Satz begann mit wuchtigen Punkten von Leana Grozer. Die Gegnerinnen konnten einen größeren Rückstand aufholen und bei 19:19 ausgleichen. Doch Weitzel und Lina Alsmeier sorgten für wichtige Zähler auf dem Weg zum Satzausgleich. Die Belgierin Liese Verhelst verletzte sich und musste vom Feld getragen werden.

Grozer überragt - und verwandelt Matchball

Entscheidende Vorteile gab es danach zunächst für keine Auswahl. Alsmeier schlug den belgischen Block an und brachte Deutschland einen kleinen Vorsprung (10:8). Britt Herbots und Tea Radovic verkürzten immer wieder. Der deutsche Aufschlagdruck funktionierte nun gut. Mit einer Serie sorgte Außenangreiferin Alsmeier für die 2:1-Führung.

Foto: ---/CEV/dpa Die 19-Jährige zeigte eine starke Leistung.