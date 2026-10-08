Vonn und Hirscher: Ski-Stars und ihre Comeback-Spekulationen

Sölden (dpa) - Eine kleine Liste mit 17 Namen reichte, um die Spekulationen wieder anzuheizen. Kehrt Ski-Star Lindsey Vonn tatsächlich noch mal in den alpinen Weltcup zurück? Nominiert wurde sie vom US-Team für die kommende Saison jedenfalls. Ohne großes Brimborium allerdings. Was gegen ein schnelles Comeback der einstigen Speed-Queen spricht. Dennoch: Wo Vonn draufsteht, steckt immer noch viel Spannung drin. Das ist bei Marcel Hirscher nicht anders. Und sagt viel über die Strahlkraft, um die der alpine Skisport derzeit kämpft.

Vonn und Hirscher. Die früheren Olympiasieger und Weltcup-Dominatoren. Eine 41-Jährige und ein 37-Jähriger. Wann immer Updates zu ihnen auftauchen, steigt das Interesse. Dem Weltverband Fis, der in den vergangenen Jahren reichlich Klima-Kritik einstecken musste und die ganz großen Alpin-Stars der Gegenwart an einer Hand abzählen kann, dürfte das recht sein.

Vonn und Hirscher. Sie haben diesem Sport schon so viel Glanz verliehen, so viele Geschichten beschert. Was haben sie noch zu bieten? Zumindest der Österreicher, der inzwischen für die Niederlande fährt, könnte sich schon in gut zwei Wochen beim Saisonauftakt in Sölden wieder aus dem Starthaus wuchten.

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Hirscher-Wildcard kommt nicht überall gut an

«Die Bedingungen sind ein Traum», berichtete Hirscher unlängst von seinem Trainingslager in Argentinien. «Ich glaube, ich habe noch nie so gut trainiert um diese Jahreszeit.» Die Materialentwicklung gehe voran, erklärte der Salzburger. «Das Knie ist stabil, fühlt sich gut an.» Das Video, in dem er detaillierte Einblicke in seine Arbeit in Ushuaia gab, lässt vermuten: Hirscher hat auf der Piste noch mal mehr vor, als nur seinen Skihersteller zu vermarkten.

Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa Startet seit 2024 für die Niederlande: Marcel Hirscher. (Archivbild)

Schon 2024 feierte der achtmalige Gesamtweltcupsieger nach mehr als fünf Jahren ein Comeback, wurde wenige Wochen später von einem Kreuzbandriss aber wieder ausgebremst. Tagelang war damals spekuliert worden, ob er bereits bei der Saisoneröffnung auf dem Söldener Rettenbachferner dabei ist. Genau wie einst liegt dort auch diesmal eine Wildcard für den Routinier bereit. Was, bei allem Respekt vor Hirschers Karriere, nicht jedem schmeckt.

«Das stößt nicht überall auf Zustimmung. Viele andere Sportler fragen sich, warum es immer wieder eine Ausnahme für Hirscher gibt», sagte der Sportvorstand des Deutschen Skiverbands, Wolfgang Maier, im Interview mit WEB.de news. Schließlich muss Hirscher dank dieser Wildcard keine Umwege über unterklassige Rennen gehen, um in den Weltcup zurückzukehren. Aber, so Maier weiter: «Am Ende ist es seine Entscheidung und seine Verantwortung. Er muss sich dem stellen, was er damit tut und was er damit erreichen möchte.»

Vonn nach Olympia-Sturz mehrfach operiert

Auch für Vonn hat der Weltverband für die neue Saison eine Wildcard reserviert. Anders als Hirscher hat die Amerikanerin zwar auch so genug Weltcup-Punkte für einen Start beisammen, nach ihrem Horror-Sturz bei den Olympischen Spielen im Februar allerdings auch noch einen deutlich längeren Weg zum möglichen Comeback vor sich. Frühestens 2027/2028 würde sie wieder dabei sein können, hatte Vonn im April noch selbst verkündet. Dass sie jetzt schon im US-Kader für diesen Winter geführt wird, dürfte eine reine Formalie sein. Schließlich hat sie ihre Karriere nicht für beendet erklärt.

Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa Lindsey Vonn bei der Olympia-Abfahrt in Cortina, nur einen Augenblick vor dem fatalen Sturz. (Archivbild)

Vonn hatte sich bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo vor acht Monaten einen komplexen Bruch des linken Schienbeins zugezogen. Eine Not-Operation habe verhindert, dass ihr Bein amputiert werden musste, schilderte sie später. Die 84-malige Weltcup-Siegerin, die 2024 aus dem Ruhestand zurückgekehrt war und vor Olympia starke Ergebnisse eingefahren hatte, musste mehrere Eingriffe über sich ergehen lassen. Im November soll ein weiterer folgen, bei dem Schrauben entfernt werden. Das Kreuzband muss zudem geflickt werden - an Weltcup-Rennen schon in diesem Winter ist also nicht zu denken.