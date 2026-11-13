Vor DFB-Duell: Oranje mit 7:0-Spektakel gegen Griechenland

Amsterdam (dpa) - Die Niederlande haben sich mit einem 7:0 (5:0) gegen Griechenland für das Gruppenfinale in der Nations League gegen Deutschland am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Berlin eingeschossen. In Amsterdam überrannte die Elftal die völlig überforderten Griechen bereits zur Pause. Tijjani Reijnders glänzte mit einem Hattrick.

Der Stürmer von Al-Qadisiyah in Saudi-Arabien machte nach der Führung von Crysencio Summerville (6. Minute) innerhalb von 21 Minuten bereits alles klar (12., 18., 33.) für die Niederländer. Jurrien Timber (40., 59.) durfte seine ersten Länderspieltore bejubeln, Donyell Malen (62.) setzte den Schlusspunkt.

Oranje liegt damit nun an der Tabellenspitze in Gruppe 2 der Liga A mit drei Zählern Vorsprung vor Griechenland und Deutschland, das 3:1 gegen Serbien gewann.

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Eingeleitet wurde der Torreigen durch einen Doppelbock des früheren Profis vom VfB Stuttgart, Konstantinos Mavropanos, der den Ball gleich zweimal unglücklich in die Füße der Gastgeber spielte. Summerville schaltete am schnellsten und schob links am bemitleidenswerten Gäste-Torhüter Konstantinos Tzolakis vorbei.

Vom BVB bekannte Profis glänzen

Bei den folgenden vier Treffern vor der Pause waren dann jeweils aktuelle oder ehemalige Spieler von Borussia Dortmund entscheidend beteiligt: Joey Veerman, erst seit wenigen Monaten beim BVB, leitete das 2:0 und 4:0 mit zauberhaften Pässen ein, beim 3:0 und 5:0 glänzte der frühere Dortmunder Malen als Vorbereiter.

Wenn bei Griechenland etwas ging, dann über Dortmunds Konstantinos Karetsas. Die Gäste hatten durchaus ihre Möglichkeiten, blieben aber im Abschluss ohne Fortune - oder wurden durch den VAR zurückgepfiffen wie beim vermeintlichen 1:3 in der 24. Minute, als Fotis Ioannidis der Ball vor seinem Tor an die Hand gesprungen war.

Schweiz macht Gruppensieg klar und steigt auf

In der zweiten Hälfte machten Timber und Malen innerhalb von zwei Minuten klar, dass es für die Griechen keinen Weg zurück mehr in das Spiel geben würde. In der Schlussphase gab Bondscoach Xavi Hernández dann noch zahlreichen Ersatzspielern eine Chance.