Fußball-Nationalmannschaft

Vor WM-Flug: Sicherheitscheck für DFB-Stars auf Rollfeld

Vor dem Flug nach Texas werden die Nationalspieler direkt am Flugzeug untersucht. Das sieht das FIFA-Reglement bei der WM vor. Florian Wirtz und Co. müssen auch ihre Koffer öffnen.

DFB-Kapitän Joshua Kimmich bei der Sicherheitskontrolle auf dem Rollfeld in Winston-Salem. Foto: Jan Woitas/dpa
DFB-Kapitän Joshua Kimmich bei der Sicherheitskontrolle auf dem Rollfeld in Winston-Salem.

Winston-Salem (dpa) - Dieser Sicherheitscheck ist auch für Joshua Kimmich und seine Kollegen ziemlich ungewöhnlich. Auf dem Rollfeld in Winston-Salem wurden die Fußball-Nationalspieler vor dem Abflug zum ersten WM-Spiel nach Houston kontrolliert. Torwart Manuel Neuer nahm hierfür auf einem Stuhl Platz. 

Auch Jamal Musiala wurde von einem Sicherheitsbeamten mit dem Detektor direkt vor dem blauen Flieger untersucht. Zudem wurden die Silberkoffer von der Security kontrolliert. Erst danach ging es vom kleinen Smith Reynolds Airport im Ort des DFB-Basecamps nach Texas. 

Florian Wirtz und Nick Woltemade beim Security-Check vor dem WM-Flug. Foto: Jan Woitas/dpa
Florian Wirtz und Nick Woltemade beim Security-Check vor dem WM-Flug.

Das Prozedere entspricht dem FIFA-Protokoll bei der WM, wie der DFB mitteilte. Der Fußball-Weltverband organisiert die Anreise aller Mannschaften zu den Spielen, so auch den Flug der deutschen Auswahl zur Partie gegen Curaçao heute Abend (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Die Teams gehen dabei nicht durch die Flughafengebäude, sondern werden direkt zu den Maschinen am Rollfeld gefahren.

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