Vorjahresfinalist Struff erreicht Stuttgarter Achtelfinale

Stuttgart (dpa) - Vorjahresfinalist Jan-Lennard Struff ist in Stuttgart der Auftakt in die Rasensaison gelungen. Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus dem Sauerland setzte sich gegen den italienischen Außenseiter Flavio Cobolli 7:6 (9:7), 6:3 durch. Damit zog der Weltranglisten-35. als dritter deutscher Teilnehmer nach Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer ins Achtelfinale ein.

Jan-Lennard Struff hat an die Vergleiche mit dem amerikanischen Tennisprofi Tommy Paul keine guten Erinnerungen. Doch diesmal gewinnt er das Duell und hat in Stuttgart die Chance aufs Halbfinale.

Jan-Lennard Struff bot mit Frances Tiafoe ein spannendes Tennis-Finale in Stuttgart, am Ende war der US-Amerikaner zu stark. Im dritten ATP-Finale klappte es wieder nicht mit der Titel-Premiere.

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev sagte unterdessen seinen Start in Stuttgart zwei Tage nach seinem verlorenen French-Open-Finale wie erwartet ab. «Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Tennis gespielt und in Paris das Finale erreicht, in dem ich fünf schwere Sätze gespielt habe. Ich fühle, dass mein Körper nicht bereit dafür ist, um jetzt von Sand auf Rasen zu gehen», begründete der Hamburger in der Mitteilung der Organisatoren seine Absage.