Basketball

Wagner führt gebeutelte Orlando Magic zu Sieg

Für die Orlando Magic läuft in dieser Saison bislang wenig zusammen. In Sacramento fehlt neben anderen Stars auch Tristan da Silva verletzt. Doch Franz Wagner glänzt mit einer Saisonbestleistung.

Durchsetzungsstark: Franz Wagner (M) erzielte in Sacramento 33 Punkte. Foto: Justine Willard/AP/dpa
Durchsetzungsstark: Franz Wagner (M) erzielte in Sacramento 33 Punkte.

Sacramento (dpa) - Ein überragender Franz Wagner hat die Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum dritten Saisonsieg geführt. Der 25 Jahre alte Welt- und Europameister erzielte beim 107:100 (57:52)-Erfolg der Magic bei den Sacramento Kings 33 Punkte – so viele wie noch nie in dieser Saison. Dazu verbuchte Wagner je sieben Rebounds und Assists.

«Ich denke, wir haben heute etwas cleverer angegriffen und ich kam besser in meine Positionen», sagte Wagner nach dem Spiel. Insgesamt sah er eine «große Teamleistung» seiner Mannschaft.

Für die Magic war es der erste Sieg nach vier Niederlagen in Serie. Dabei musste Orlando auch in Sacramento auf mehrere Stammspieler verzichten, neben Paolo Banchero, Jalen Suggs und Jonathan Isaac fehlte auch Tristan da Silva verletzt.

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