Walter 2.0? Auch HSV-Trainer Baumgart mag es rasant

«Wenn jetzt einer von mir die Null erwartet: Ich glaube, wer meine Spiele beobachtet hat, wird selten erleben, dass man zu null spielt», sagte der 52-Jährige bei seiner Vorstellung. «Aber man wird in der Lage sein, vielleicht drei oder vier Torchancen mehr sich zu erarbeiten», fügte der gebürtige Rostocker hinzu.

Der Fußball-Zweitligist HSV hatte sich in der vergangenen Woche von Vorgänger Tim Walter getrennt. Der Coach wurde für seinen Offensivfußball mit vielen Gegentoren häufig kritisiert. Auch die fehlende Stabilität wurde ihm am Ende seiner Laufbahn als HSV-Trainer zum Verhängnis. Einige Fans fragen sich schon, ob sie in Baumgart nun ein Tim Walter 2.0 erwartet.