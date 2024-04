Warum ein Bayern-Sieg gegen Arsenal der Bundesliga hilft

München (dpa) - Im Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal geht es am Mittwochabend in München nicht nur um den Einzug in das Halbfinale. Es geht auch um wertvolle Punkte im Zweikampf zwischen Deutschland und England um einen zusätzlichen fünften Startplatz in Europas Königsklasse in der kommenden Saison.