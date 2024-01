Warum Kroatiens eine Niederlage gegen Deutschland hilft

«Man weiß, dass die Kroaten sehr viel Nationalstolz haben und für die Nationalmannschaft brennen», sagte DHB-Torhüter Andreas Wolff vor dem Spiel am Abend (20.30 Uhr/ARD und Dyn). Auch Bundestrainer Alfred Gislason warnte: «Wer glaubt, dass die nicht motiviert sind, kennt den kroatischen Handball nicht». Dabei käme den Kroaten eine Niederlage gar nicht so ungelegen.

Der Kampf um den EM-Titel steht in diesen Tagen im Fokus - allerdings werden auch ein Ticket für Olympia und einige Startplätze für die drei Olympia-Qualifikationsturniere im Frühjahr ausgespielt. In diesen hat Kroatien als WM-Neunter noch keinen sicheren Platz. Das Adria-Team könnte aber nachrücken, falls sich der WM-Vierte Schweden, der WM-Fünfte Deutschland oder der WM-Achte Ungarn über die EM ein Direktticket für Paris holen.

Das geht an das beste Team, das noch nicht qualifiziert ist. Sollten Frankreich und Dänemark das EM-Finale erreichen - beide Mannschaften sind schon fix in Paris dabei - reicht auch Platz drei. Die Chance, dass sich Schweden oder Deutschland dieses Ticket holen und Kroatien so in das Qualifikationsturnier nachrückt, ist also groß.