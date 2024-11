Was zum Start in die Biathlon-Saison wichtig ist

Berlin (dpa) - Nach 258 Tagen Pause starten die Biathletinnen und Biathleten in die neue Saison. Im finnischen Kontiolahti geht es am Samstag (13.15 Uhr/ZDF) mit den Mixed-Wettbewerben los, am Sonntag folgen zwei Staffelrennen. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet vor dem Auftakt in den WM-Winter die wichtigsten Fragen.