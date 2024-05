Watzke: BVB kann gegen Real «Außergewöhnliches» schaffen

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund tritt im Champions-League-Finale laut BVB-Chef Hans-Joachim Watzke in einem «der größten Spiele der langen Vereinsgeschichte» an.

Weil Gegner Real Madrid «der größte und erfolgreichste Club der Welt ist – und der Club mit der größten Strahlkraft, das muss man ohne Neid so sagen», sagte Watzke (64) vor dem Endspiel am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in London der «Bild»-Zeitung.