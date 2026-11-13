Fußball-Bundesliga

Watzke: Debatte um Rheinmetall hat den BVB «Körner gekostet»

Die umstrittene Partnerschaft zwischen Borussia Dortmund und dem Rüstungskonzern Rheinmetall steht vor einer ungewissen Zukunft. BVB-Präsident Watzke hat nun deutlich gemacht, was er erwartet.

Hans-Joachim Watzke will als BVB-Präsident, dass der Wille der Mitglieder auch bei Sponsoringverträgen berücksichtigt wird. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa
Hans-Joachim Watzke will als BVB-Präsident, dass der Wille der Mitglieder auch bei Sponsoringverträgen berücksichtigt wird. (Archivbild)

Dortmund (dpa) - Lange hat Hans-Joachim Watzke den umstrittenen Sponsoringdeal von Borussia Dortmund mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall verteidigt, nun schlägt der BVB-Präsident selbstkritischere Töne an. Vor einer möglichen Verlängerung des Sponsoringvertrags stellte er in Aussicht, den Willen der Mitglieder des Fußball-Bundesligisten stärker zu berücksichtigen.

«Ich habe unterschätzt, wie viele Borussen, anständige Leute, mir sagen: Wir sind nicht gegen Rheinmetall. Wir wollen nur nicht, dass für jemanden, der Waffen herstellt, Borussia Dortmund wirbt», sagte Watzke im Podcast «Ausgerechnet». «Das ist ein Standpunkt, den muss ich nicht unbedingt übernehmen, aber den akzeptiere ich voll und ganz», sagte Watzke.

Von Anfang an Kritik

Dortmund hatte im Mai 2024 eine auf drei Jahre angelegte Sponsoringpartnerschaft mit dem Düsseldorfer Rüstungskonzern geschlossen. Die Zusammenarbeit sorgte von Beginn an für heftige Kritik in der Fanszene. 

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Bei der Mitgliederversammlung im November 2024 votierten die Mitglieder schließlich gegen eine Verlängerung des Vertrags. Der Beschluss ist für die BVB-Geschäftsführung allerdings nicht bindend.

Mit einem stilisierten Panzer und Geldscheinen wurde gegen den Sponsoringvertrag zwischen dem BVB und Rheinmetall demonstriert. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa
Mit einem stilisierten Panzer und Geldscheinen wurde gegen den Sponsoringvertrag zwischen dem BVB und Rheinmetall demonstriert. (Archivbild)

Den Sponsoringvertrag hatte Watzke in seiner Funktion als Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung noch maßgeblich vorangetrieben. Nun aber als Vereinspräsident schlägt er andere Töne an und will «den Verein zusammenhalten».

Mitgliederwillen respektieren

«Ich habe jetzt keine Aufgabe mehr, Dinge zu entscheiden. Aber ich möchte alles das vom Verein fernhalten, was zu Spaltungen führt, was den Verein zu Verwerfungen bringt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das hat natürlich ein bisschen dazu geführt. Das war nicht beabsichtigt, nicht im Ansatz beabsichtigt», sagte Watzke. Und der 67-Jährige bekräftigte: «Es hat den Verein schon Körner gekostet.»

Daher habe er der aktuellen Geschäftsführung gesagt: «Ihr kennt den Beschluss der Mitgliederversammlung. Und ich würde euch bitten, den zu respektieren. Ihr müsst euch da nicht dran halten, aber natürlich spielen 250.000 Mitglieder von Borussia Dortmund eine Rolle in einem Willensbildungsprozess. Alles andere wäre ja auch peinlich.»

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